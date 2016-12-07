مطار المزة العسكري بدمشق.. «الجحيم اللانهائي»

كتبت – دعاء عبدالنبي

في دوي انطلقت صافرات إنذاراته، شهد مطار المزة العسكري التابع للنظام السوري انفجارات، وجهت أصابع الاتهام فيها لإسرائيل التي دأبت على قصف مناطق عسكرية بدمشق بزعم مواجهة حزب الله ، ليلقي الضوء على أحد أهم المطارات التي يستخدمها النظام السوري في انطلاق المقاتلات العسكرية فضلًا عن المعتقلات وغرف العمليات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخائر.

مطار المزة العسكري

يعد مطار المزة العسكري أحد أهم القواعد الجوية التابعة للنظام السوري ، يضم بداخله فرق عسكرية وأمنية ومخابراتية متعددة منها المخابرات الجوية والدفاع الجوي وسرية المهام الخاصة التابعة للمخابرات الجوية، ويستخدم حالياً بالإضافة لمهامه العسكرية كمعتقل كبير ويجري فيه تعذيب المعتقلين.

يقع المطار في حي المزة الذي ازدادت أهميته في العصر الحديث عندما أقام بها الفرنسيون مطار المزة العسكري الذي كان سابقاً مطار دمشق الرئيسي قبل إنشاء مطار دمشق الدولي في الجهة الجنوبية الشرقية من دمشق، كما أقاموا فيه سجن المزة الذي اشتهر بسوء سمعته.

يبعد مطار المزة العسكري عن مركز دمشق حوالي 5 كم ، وقد منع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد منذ تأسيس المطار أن يجاوره مبانٍ عالية ، حيث يبعد أقرب مبنى مرتفع عن المطار بأكثر من 2 كيلومتر.

والمطار العسكري لا يقتصر على المدرّج فحسب، إنما يضم غرف عمليات عسكريّة ومستودعات ذخائر وسلاح، بالإضافة إلى معتقل سيّئ الصيت تحت الأرض، يقول حقوقيّون إنه الأسوأ منذ إغلاق سجن تدمر، في تسعينيات القرن الماضي.

أهمية المطار

يكتسب مطار المزّة العسكري أهميّة قصوى للنظام السوري، إذ أنه المطار العسكري الأحدث والأكبر في دمشق وريفها، وأقرب المطارات العسكرية إلى قلب دمشق، بالإضافة إلى قربه من المباني الحكوميّة، مثل قصري الشعب (الذي يقع في منطقة المزّة ذاتها) والمهاجرين الرئاسيين، ما يجعل المطار نقطة وصل للعسكريين المغادرين في دمشق إلى الجبهات المختلفة في حلب وحماة، والقواعد العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقيّة.

يعتبر المطار أحد النقاط الاستراتيجية لقوات النظام السوري في صراعها مع الثوار الذين يتسللون إلى دمشق، ليشكّل هاجساً لدى سكان المدينة بوصفه منطلقاً لعمليات القصف التي تشهدها العاصمة والأحياء المحيطة .

ويعد فرع المخابرات الجوية أحد المراكز الرئيسية للعمليات العسكرية في العاصمة وريفها، كما يحتوي المطار بدوره على فرع المداهمة وفرع الدراسات وفرعين للتحقيق، وهو ما يجعل قوات النظام تدافع عنه بشراسة.

أما المنطقة المحيطة بالمطار، فهي واحدة من أكثر مناطق دمشق أهميّة إذ تحوي مقارَّ لعدد من الوزارات منها: وزارة الإعلام، وزارة التعليم العالي، قصر العدل، القضاء العسكري، رئاسة مجلس الوزراء، مبنى الإذاعة والتلفزيون، مبنى فرع الأمن السياسي ومبنى فرع الأمن العسكري بالإضافة إلى قصر الشعب الجمهوري، المقر الرسمي للرئيس بشار الأسد.

يضاف إلى ذلك أن المطار يحوي قسمًا مدنيًا مخصصًا لتأمين تنقلات الرئيس السوري في جميع رحلاته الخارجيّة والداخليّة.

ومع فقدان النظام السوري للعديد من المطارات العسكرية والكتائب في مناطق ريف دمشق المحيطة بالعاصمة، كثفت القوات السورية والميليشيات التابعة لها من الاعتماد على مطار المزة لإدارة معركة العاصمة وقصف أحيائها بالأسلحة الثقيلة المتواجدة.

عمليات عسكرية

يشكل مطار المزّة العسكري نقطة انطلاق لعديد من العمليات العسكريّة في المناطق المحاذية لدمشق، مثل داريا ومعضميّة الشام، القريبتين من المطار.

ومن خلاله تنطلق المجموعات المقاتلة الداعمة للنظام السوري في المناطق الساخنة القريبة من المطار ، حيث يتم قصفها من المطار نفسه بصواريخ “أرض – أرض” ومدفعية الهاون.

ومن أبرز المناطق التي يستهدفها النظام السوري من خلال المطار (داريا – معضمية الشام – المزة) ، ، حيث تتمركز فيه قوات من الفرقة الرابعة تنصب مدفعياتها وصورايخها لقصف داريا وأحياء دمشق الجنوبية.

كما يحتوي المطار على أحدث الآليات وأجهزة المراقبة, وقد صمم بشكل خاص للطيران المروحي مع وجود حظائر تربض فيها طائرات الميغ والسيخوي لكن كمستودع فقط, وجميع أبنيته الداخلية عبارة عن مخابئ للسلاح ومعدات الطائرات والمروحيات الحربية.

والمطار مزود برادارات متطورة جدًا, يفصل بينه وبين معضمية الشام الحي الشرقي الذي يسكنه بالكامل سكان من الطائفة العلوية, كما يفصله عن داريا منطقة تدعى الخليج تتبع لداريا، وقد دمرها النظام حديثًاً بالكامل .

على الجانب الأخر، تدفع الأحياء المحيطة بالمطار مثل المعضمية وداريا ثمناً باهظاً، حيث تشهد محاولات متكررة للسيطرة عليها من قبل عناصر الأسد الذين يحاولون حماية محيط المطار، ما أدى إلى ارتكاب مجازر عدة في داريا والمعضمية.

أسوأ المعتقلات

يُعد السجن داخل مطار المزة من أسوأ المعتقلات سمعة في سوريا ، منذ إغلاق سجن تدمر أواخر القرن الماضي ،حيث توصف زنزاناته تحت الأرض بـ«الجحيم اللانهائي».

ويصف المعارضون لنظام الأسد فرع المخابرات الجوية الذي يتواجد داخل المطار، أنه أكثر الفروع الأمنية “بطشًا” بحسب ما وصفه سجناء سابقون .

وبحسب تقارير أعدها «مركز حمص الإعلامي» وتداولها النشطاء والمواقع الإخبارية، أبرزت ما يحدث داخل سجون مطار المزة العسكري بدمشق ومنها:

ــ وجود أقسام للمعتقلات تتراوح مساحتها بطول 12 متر وعرض 3 أمتار وتضم الغرفة الواحدة ما يقرب من 200 معتقل على الأقل.

ــ انتشار الأمراض كالجرب والدمامل بكثرة بسبب عدم النظافة وانتشار الحشرات وكثرة أعداد المعتقلين.

ــ الزنزنة لا تحتوي على مرحاض، ويسمح للمعتقل بالخروج مرتين يوميًا بعد الطعام ليتعرض للضرب عند الخروج والقدوم .

ــ توجد أقسام للإيداعات أبرزها سجن “صيدنايا” والمخصص لأخطر المعتقلين والعساكر المنشقة من وجهة نظر النظام.

ــ كل شخص يتم التحقيق معه أول مرة يتم التحقيق معه لإدخاله، وفي المرة الثانية يتم التعامل معه من قبل مختص ومعه حوالي 4 أو 5 سجانين للتعذيب.

ــ من أبرز طرق التعذيب .

* الشبح وهي عن طريق رافعة معدنية تسمى البلنغ ويكون المعتقل مطمش على عينيه وموثق بيديه بحزامات بلاستيك وترفع يديه على على البلنغ ولايوجدي شيء تحت رجليه

*الدولاب وهو عبارة عن وضع دولاب على ركبتي المعتقل وحديدة على تحت الركبتين ويكون رأسه على الارض ورجليه مرفعوتين ويتم الضرب على القدمين بـ بربيشة صحية خضراء بطول متر ونص .

*القارص وهو عبارة عن حديدة شد توضع على القدمين وعند الشد عليها تجميع القدمين سوا وتعصرهم .

*الغرفة 27 وهي للتعذيب القوي ومحتوياتها عدة كاملة من بينسات وكماشات ولحام اوكسجين للحرق .

*هناك أدوية للاعتراف والتدويخ والإغماء.

ــ هناك بعض المعتقلين لايوجد لهم أسماء وإنما تطلق عليهم أرقام مثلاً 210 أو 990 وهؤلاء يكون أغلبهم ضباط منشقة أو متعاملين مع عساكر منشقة.

ويبقى سجن المزة العسكري شاهدًا على الجرائم التي ترتكبها قوات الأسد بحق المعتقلين والمدنيين المحيطين بالمطار ، وربما يكون دخول إسرائيل على خط المواجهة بضرب مخازن الأسلحة التابعة للأسد لمنع تزود حزب الله بها دليلًا واضحًا على مقار والميليشيات الشيعية التابعة للأسد والتي تستخدم كمنصة انطلاق للعمليات العسكرية ضد الثوار والمدنيين في الأحياء المحيطة .