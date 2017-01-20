«مظاهرات ضد ترامب» الأكثر بحثا على جوجل أمريكا

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واشنطن – فى الساعات الأولى من صباح يوم تنصيب “دونالد ترامب” رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تكون كلمة “تنصيب” هى الأكثر بحثا على الإنترنت نظرا لأهمية الحدث، ولكن وفقا للبيانات الأخيرة من شركة جوجل والتى حصل عليها موقع Vox الأمريكى، فالأمريكيون خالفوا كل التوقعات وبحثوا عن المظاهرات المقرر إطلاقها يوم التنصيب أكثر بكثير من حفل التنصيب نفسه.

ووفقا للرسوم البيانية التى وفرتها شركة جوجل، فهناك ظاهرة مثيرة للاهتمام وهى أن الـ13 ولاية التى صوت سكانها لترامب فى الانتخابات كان البحث فيها عن المظاهرات أعلى من حفل التنصيب، وتضم القائمة أريزونا، وأركنساس، وألاسكا، وميشيغان، ومونتانا، وكنساس، ولويزيانا وميسورى وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس ويوتا، ويسكونسن.

يذكر أن دونالد ترامب سبق وأعلن أن عدد حضور حفل تنصيبه سيكسر الأرقام القياسية، حيث من المتوقع أن يحضل 900 ألف شخص الحفل، وتزامنا مع هذا الحدث هناك بعض الجماعات النسائية التى تخطط لإطلاق مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس المنتخب الجديد ومن المتوقع أن يسير فيها 200 ألف شخص.