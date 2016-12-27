معارضون إيرانيون يطالبون «ترامب» بإعادة العقوبات على النظام الإيراني

رؤية – بنده يوسف

طهران – تتعرض حكومة روحاني كل يوم إلى ضغوط من جانب المحافظين، لا سيما أنهم باتوا يضغطون من ناحية مسألة الاتفاق النووي، وأن الأمريكيين لم يفوا بالتزاماتهم أمام إيران، وأعدوا فرض عقوبات جديدة. ويمثل عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، نقطة قلق للجانب الإصلاحي والمحافظ في إيران، حيث تغيب تقديرات التعامل معه في ظل عدم وجود تجربة سياسية سابقة لترامب. لكن المحافظين يطالبون روحاني باستخدام سياسة خارجية أكثر خشونة في التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد.

ومع الكشف عن رسالة بعث بها إيرانيون معارضون إلى الرئيس ترامب طالبوه فيها بإعادة العقوبات، كان الجميع في إيران ينتظر أي رد رسمي من ترامب على هذه الرسالة لتتضح طبيعة سياسته القادمة تجاه إيران.

حيث كشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن رسالة مهمة للمعارضة الإيرانية، إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تدعوه إلى تغيير النظام الإيراني، مؤكدين أن العالم سيكون أكثر أماناً بعد سقوط هذا النظام .

وبحسب القناة، وقّع على الرسالة رموز المعارضة الإيرانية بما فيهم نشطاء وسياسيون وأساتذة جامعات وخبراء في مراكز بحثية وكُتاب وصحافيون، طالبين من “ترامب” وقف كل أشكال التفاهم مع إيران، والتي تبنتها إدارة “أوباما”، قائلين: “نحن أكثر المتضررين من سياسة أوباما مع إيران “.

وعبّروا عن أسفهم لإرسال إدارة أوباما أموالاً إلى النظام الإيراني عبر شحنها في صناديق خشبية، وبحسب الرسالة فإن هذه الأموال شجعت النظام على قمع المعارضين، واعتقال الزائرين الذين يحملون جنسيات مختلفة بغرض الابتزاز، كما زادت الأموال من مستوى تدخل هذا النظام في شؤون المنطقة، وتابعوا: “بلادنا على وشك خوض حرب مع جيراننا العرب؛ بسبب زيادة تدخلها في شؤون المنطقة”.



واتهم المعارضون “أوباما” بترك الحركة الاحتجاجية الخضراء ضد النظام تواجه مصيرها، مشددين في رسالتهم على أن تنظيم “داعش” في المنطقة، وإيران هما وجهان لعملة واحدة، ولإنهاء عهد الإرهاب يجب استبدال هذا النظام الديني، بنظام انتخابي تعددي وديمقراطي في إيران.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن إيران ستكون من أوثق حلفاء أمريكا في المنطقة إذا تم إسقاط هذا النظام وقيام انتخابات ديمقراطية متعددة، كما طالبوا بتشديد الإجراءات ضد التجارب الصاروخية الإيرانية، معبرين عن أسفهم لتصدر دولة إيران قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم.

ردود أفعال إيرانية

لم يظهر أي رد رسمي من إيران على رسالة المعارضة، لكن كانت هناك ردود أفعال سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد رسالة المعارضة الموقعة من 30 شخصية إيرانية في الخارج. لم تكن ردود الفعل السلبية تأييدا للنظام الإيراني بقدر ما كانت دفاعا عن إيران من ابعاد الحس القومي والكبرياء الوطني.

في الصحف الإصلاحية، طالب سعيد برآبادي ورسول منتجب نيا، أن يكون رد الحكومة على هذه الرسالة من خلال العمل على حل المشكلات الاقتصادية وانجاح الاتفاق النووي ونتائجه الايجابية على الشعب الإيراني. واعتبرت الصحف الإصلاحية أن مثل هذه الرسالة لا يمكن أن تعين العجلة إلى الوراء والقضاء على الاتفاق النووي.

وقد طالب خبير الطاقة والسياسي عباس ملكي في صحيفة شرق، أن يبادر روحاني بإرسال رسالة إلى ترامب يغير من خلالها الصورة الذهنية المنطبعة في رأسه عن إيران. وأن ترامب من خلال تركيبة إدارته يظهر استمرار اهتمامه بالشرق الأوسط والطاقة ومحارية الإرهاب، وهي ملفات في حاجة إلى التعاون مع إيران.

أما صحف المحافظين، مثل جوان المقرب من الحرس الثوري وكيهان المقربة من المرشد الأعلى، فقد وصفت باعثي الرسالة بالخونة، واعتبرت أنها رسالة للضغط على إيران من أجل السماح لعودة تيارات الفتنة (المعارضة الخضراء) للعمل مرة أخرى في فضاء إيران السياسي والاجتماعي.

وتزامنا مع الكشف عن هذه الرسالة، أعلن رئيس القضاء الإيراني، آملي لاريجاني، أن ملف تيار الفتنة (المعارضة الخضراء) مازال مفتوحا، في إشارة منه إلى أن المطالبة برفع الحظر السياسي عن زعماء الحركة الخضراء المعارضة مرفوضا طالما هؤلاء مازالوا تحت قيد التحقيق والاتهام.

