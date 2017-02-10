معارض سوري يطلق حزباً سياسياً من بيروت

رؤية – مي فارس

بيروت – أطلق القيادي السوري المعارض لؤي حسين حزباً سياسياً جديداً من بيروت، داعياً إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا، ومعتبراً أن زمن الحرب انتهى.

وتحدث حسبن في ما وصفه بأنه أول مؤتمر صحافي للكتلة الوطنية، الحزب السياسي المعارض الذي أعلن انشاءه. وحضر المؤتمر سفير روسيا في بيروت اليكسي زاسبكين وسفراء عرب.

وخرج حزب حسين الى العلن للمرة الاولى عندما سافر الى موسكو في أواخر يناير لاجراء محادثات استضافتها الحكومة الروسية لشخصيات معارضة .سورية

ويميل حسين الى دعم التعاون مع حكومة الاسد، الا أنه ليس واضحاً ما اذا كان سيحظى بدعم من المعارضة السورية المفككة.

واعتبر حسين أن الاجتماع الذي عقدته شخصيات سورية معارضة في بيروت في التاسع من فبراير والعاشر منه يعتبر أول منتدى تجريه المعارضة السورية في العاصمة اللبنانية، وتشارك فيه، إلى جانب تيار بناء الدولة، أحزاب تدعو إلى دولة سورية علمانية وديمقراطية غير طائفية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني واتحادات وحركات اجتماعية، كما يحضره موفدون عن محافظات سورية.

وذكر رئيس تيار بناء الدولة أن هناك توجها نحو تشكيل ائتلاف علماني جديد والذي يأتي بدافع من نتائج اللقاء في أستانا، حيث اجتمع معارضون سوريون إضافة إلى تغير الوضع الميداني في حلب وفي ريف دمشق.

وصرح حسين أن التيار الذي يتزعمه يرى أن اللقاء في أستانا لعب دورا حاسما في تغيير مسار الأزمة السورية وأوقف الحرب في البلاد، ما طرح أمام المعارضة السورية مهمة جمع الجهود لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمجتمع وتحديد الأفق الجديدة للعملية السياسية في سوريا.