معرض بروما عن القطع التي سلبها جيش بونابرت من إيطاليا

رؤية

روما- يحتضن متحف كويريناله في روما، معرض التحف العالمي “إيل موزيو أونيفرساله”، لجميع القطع التي سلبها جيش نابليون بونابرت من إيطاليا، لإنشاء أكبر متحف في العالم، ويستمر المعرض حتى 12 مارس المقبل.

وقال رئيس اتحاد المتاحف الوطنية الإيطالية، إن عام 2016 يمثل الذكرى المئوية الثانية لاستعادة التحف التي أخذها نابليون من إيطاليا لتحقيق حلمه بمتحف عالمي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويجمع المعرض 100 عمل فني، من بينها “بورتريه البابا ليو العاشر” لرافاييلو من تقديم متاحف فلورنسا، ولوحة “انتقال العذراء” لتيتسيانو، فضلا عن لوحات عدة لبيروجينو وتماثيل قديمة وتماثيل تعود إلى عصر النهضة.

وقال فالتر كورتسيو أحد المسئولين عن المعرض،”أردنا عرض المشروع الكبير لنابليون القاضي بإنشاء متحف يكون نموذجيا في أوروبا، بعيدا من تأويل هذه الحقبة التاريخية على أنها تضمنت أعمال نهب”.

كما يعرض أيضا 125 عملا بالمعرض لاستكشاف العلاقات الفنية بين باريس وتوسكانا في النصف الأخير من القرن الـ 13.