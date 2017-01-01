معرض فرنسي عن المواقع الأثرية التي دمرتها الحروب

رؤية

باريس- تحت عنوان “مواقع سرمدية من باميان إلى تدمر” تنظم جمعية المتاحف الوطنية ومتحف اللوفر بالقصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس، معرضًا يسلط الضوء على الإرث البشري وأهميته، خاصة المواقع الأثرية التي دمرتها نيران الحروب في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

يسلط المعرض الضوء على التدمير الذي لحق بمسجد الأمويين، ومدينة تدمر، وقلعة الكرك الصليبية في سورية، وقصر الملك سرغون في خورسباد العراقية، وباميان في أفغانستان.

ينقسم المعرض إلى صالتين، تعرض الصالة الأول الحال الذي آلت إليه هذه الآثار التي تعد شاهدًا على تاريخ الإنسان، وحضارته، وثقافته، وفي الصالة الآخرى يرى الجمهور صورًا لهذه المواقع قبل تخريبها وسرقتها، صورها سياح في فترات ماضية.

ويقول رئيس مؤسسة “إيكونِم” الفرنسية إيف أوبلمان: تتبيّن لنا أهمية هذه المعطيات البصرية على مستوى حماية الإرث البشري من الضياع.