معرض متنقل يحكي مسيرة أبو ظبي

رؤية

أبو ظبي- يحتضن مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، المعرض المتنقل لـ «قصة أبوظبي ومسيرتها»، الذي يحتفي باليوبيل الذهبي لتأسيس الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، ويسلط المعرض الضوء على إنجازات حكومة أبوظبي خلال العقود الخمسة الماضية.

ويرصد التطورات التنموية التي شهدتها خلال هذه الحقبة التاريخية، وذلك عبر مجسمات وصور مختلفة، تعبر عن التطور العمراني الذي تشهده أبوظبي، إضافة إلى استعراض أهم المشاريع التنموية والمستقبلية، وفقا لصحيفة «البيان».

كما يضم المعرض، جداراً تفاعلياً يعرّف الجمهور بأهداف وبرامج خطة أبوظبي، بالشكل الذي يعكس صورة فنية ومتكاملة لاهتمامات المجتمع بمختلف فئاته وأولوياتهم المعيشية والتنموية المختلفة. إضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار الجناح من التعرف إلى عدد من المقتنيات النادرة التي تحكي تاريخ إمارة أبوظبي.

ومسيرة التخطيط والعمل الحكومي فيها، مع إتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والمبادرات في المجالات والأنشطة التي تسهم في تطوير مختلف ميادين العمل الحكومي ومجالات الحياة في أبوظبي.

وكان معرض خطة أبوظبي، قد انتقل في عدد من المدن والفعاليات في إمارة أبوظبي، ومنها مدينة العين ومدينة زايد، ومن المخطط أن يتم تنظيمه خلال الفترة القادمة في عدد من المحطات بمدينة أبوظبي، لتعريف أطياف المجتمع المختلفة بخطة أبوظبي وأهدافها وبرامجها في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وذلك لتوعية المجتمع بالخطط والجهود الحكومية المبذولة، في سبيل تحقيق رؤية الإمارة الهادفة إلى مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً، ويمتلك القدرة على المنافسة.