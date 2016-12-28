معهد أمريكي:2017 عام استقرار اقتصاد مصر

رؤية

واشنطن – نشر معهد ستراتفور، الأمريكى للابحاث، توقعاته لعام 2017 فى مناطق العالم المختلفة على الصعيد السياسى والاقتصادى، متوقعا أن تحقق مصر استقرارا اقتصاديا فى العام المقبل.

وقال المعهد وفق تقريره التوقعات السنوية، الذى أصدره أمس الثلاثاء، إن مصر سوف تكون مستقرة اقتصاديا فى 2017 بما يكفى لصياغة سياسة خارجية مستقلة. ولتحقيق هذه الغاية، أضاف أن الحكومة المصرية سوف تسعى لجذب التمويل من الشركاء الخارجيين عبر الاستثمارات.

وأشار إلى أن القاهرة قامت بتخفيض قيمة العملة الوطنية “الجنيه، وأتمت اتفاقها مع صندوق النقد الدولى وقامت بإصلاح دعم الوقود، غير أنها لا تزال بحاجة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية.

وتابع تقرير التوقعات أن مصر سوف تواصل دعمها لليبيا، وفى هذا الصدد، توقع معهد ستراتفور، أن يستطيع اللواء حفتر تعزيز سيطرته العسكرية والسياسية فى شرق ليبيا، وأن يعمل على توسيع سيطرته نسبيا فى غرب البلاد أيضا.

كما سوف يسعى الجيش الوطنى الليبى لحشد الميليشيات الليبية لصفوفه، رغم أن ليس كل الجماعات المسلحة ترغب فى القتال مع حفتر ، حسبما ذكر”اليوم السابع”.

ومع ذلك فإن توقعات المعهد الأمريكى، ليست إيجابية بشكل كبير بالنسبة لليبيا، حيث أشارت إلى أن الإنقسام بين الفصائل السياسية المختلفة داخل ليبيا من شأنه أن يعرقل المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما ستتواصل المعارك بين الميليشيات المتناحرة التى مما يقوض إمكانية التوصل إلى إتفاق سلام دائم خلال عام 2017. فضلا عن أن الفائز أيا كان سيفوز بالثروة النفطية فى البلاد.

وخلص أن تنظيم داعش فى ليبيا، سوف يفقد الكثير من قوته، إلا أنه قد يجد ملاذ له ولحلفاءه من الجماعات المتطرفة فى أقاصى الأراضى الليبية.

وفى الوقت نفسه، فإن الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة سوف تسعى لتوسيع نفوذها بهدوء.