مفاجأة.. قناة برتغالية: الكاميرون أشركت لاعبًا موقوفًا.. ومصر الأحق بالكأس

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لشبونة – فجرت قناة RTP البرتغالية الحكومية، اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت: إن منتخب الكاميرون لكرة القدم اقترف خطأ إداريًا فادحًا في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، أمس الأحد، ضد نظيره المصري، في المباراة التي انتهت بفوز أسود الكاميرون بهدفين لهدف على إستاد الصداقة بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”.

حيث أفادت القناة البرتغالية بأن منتخب الكاميرون قد أشرك لاعبًا موقوفًا خلال المباراة، وهو بنيامين موكاندجو، مدافع نادي لوريان الفرنسي والمنتخب الكاميروني لكرة القدم، وهو سبب كافي لإبطال نتيجة مباراة أمس الأحد، وتجريد المنتخب الكاميروني من لقبه القاري الخامس، ومنحه للمنتخب المصري.

وأضافت القناة أن المدافع الكاميروني ذو الـ 28 عامًا قد تحصل على بطاقة صفراء بعدما احتج على بعض القرارات التحكيمية بعد انتهاء الشوط الإضافي الأول من مباراة الكاميرون والسنغال في مباراة ربع النهائي التي فازت فيها الكاميرون على السنغال بضربات الترجيح، قبل أن يحصل اللاعب ذاته على بطاقة صفراء أخرى في مباراة نصف النهائي ضد غانا التي انتهت لصالح الكاميرون أيضًا بنتيجة هدفين دون رد.

وقالت الفضائية البرتغالية، إن البطاقة التي نالها اللاعب في مباراة السنغال لم يتم عرضها أو التطرق لها في الكثير من الفضائيات الناقلة للمباراة في حينها نظرًا لأنه نالها بين الشوطين الإضافيين، فلذلك لم يتم تسليط الأضواء عليها والتحدث عنها ولكنها حالة فارقة تستوجب من المصريين تقديم احتجاج رسمي على هذه الحالة التي حرمتهم من التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخهم، والمشاركة في كأس القارات بروسيا بعد حوالي أربعة أشهر.