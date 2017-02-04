مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء

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صنعاء – شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون ومليشيا المخلوع علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات جوية على معسكر الحفا شرق العاصمة صنعاء، ومعسكر السواد والنهدين جنوب صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف فوق المواقع المستهدفة.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين ومليشيا صالح.

يأتي ذلك في حين أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، في منطقة حريب بمحافظة مأرب، شرقي صنعاء.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية توجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين ومليشيا صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام لاستعادة شرعية البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الانقلابيين.