مقتل أكثر من 10 مدنيين بألغام داعش في الباب السورية

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دمشق – قتل أكثر من 10 مدنيين في انفجار ألغام زرعها تنظيم «داعش» الإرهابي، على أطراف مدينة الباب بسوريا، أثناء محاولتهم الهرب من المعارك، وذلك حسبما ذكرت مصادر سورية محلية.

وأكدت مصادر عسكرية في الجيش الحر، حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية، الثلاثاء، استمرار الاشتباكات داخل ووسط مدينة الباب، وسط تقدم لفصائل الجيش الحر المدعوم بقوات تركية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، إن قوات معارضة مدعومة من تركيا انتزعت السيطرة إلى حد بعيد على مدينة الباب السورية من متشددي تنظيم «داعش».

من ناحية أخرى، نفذت المقاتلات الحربية السورية والروسية 17 غارة جوية استهدفت أحياء المنشية ودرعا البلد وطريق السد، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.