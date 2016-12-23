مقتل المشتبه بتنفيذه هجوم برلين في ميلانو بإيطاليا

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روما – صرحت مصادر أمنية إيطالية اليوم الجمعة، بمقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين «أنيس عامري»، بعد إطلاق النار عليه في ميلانو بإيطاليا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأكدت وكالة الأنباء «الإيطالية» أن المشتبه به أطلق النار على شرطي إيطالي طلب هويته.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، جوليانو أماتو، أن الشرطي الذي تعرض لإطلاق النار حالته مستقرة، وقد تأكدت الشرطة الإيطالية بعد التحقيق أن القتيل هو أنيس العامري المتهم بتنفيذ هجوم برلين.

وأكد أماتو، أن الأجهزة الأمنية قادرة على مراقبة الوضع الأمني بشكل كامل، وأنه تم أعلام السلطات الألمانية بمقتل العامري.

وقال مكتب المدعي العام الألماني، ان برلين على اتصال بالسلطات الإيطالية بشأن مقتل المشتبه به.