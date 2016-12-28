مقتل جندي تركي في اشتباكات مع مسلحين أكراد

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أنقرة – قالت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن جنديًا تركيًا قتل إلى جانب اثنين من المسلحين الأكراد في اشتباكات خلال الليل بمحافظة تونجلي في شرق البلاد.

وذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أن الاشتباكات اندلعت في ريف المحافظة خلال عملية أمنية ضد المسلحين.

ويستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور قوات الأمن بشكل متكرر خاصة في جنوب شرق تركيا منذ تخليه عن وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف العام في يوليو/تموز 2015.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ حمل الحزب السلاح في عام 1984 للحصول على حكم ذاتي. وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب في قائمة المنظمات الإرهابية.