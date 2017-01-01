مقتل رجل أعمال أردني بهجوم إسطنبول

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، إن الشخص الثالث الذي أعلن في وقت سابق أنه أردني قتل بهجوم الملهى الليلي الذي وقع في إسطنبول، فجر اليوم الأحد، مواطن كندي لكنه يقيم في العاصمة عمّان، وأكدت مقتل رجل الأعمال الأردني من أصل عراقي محمد الصراف.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، في تصريح لـ “رؤية الإخبارية” أن هذا الخطأ ورد من الجهات التركية الرسمية، حينما أبلغت السفارة الأردنية في اسطنبول أن الشخص يحمل الجنسية الأردنية والكندية.

إلى ذلك ارتفع عدد الجرحى الأردنيين جراء الهجوم إلى ستة، في حين لا تزال عملية البحث عن اثنين آخرين متواصلة.

وأودى الهجوم بحياة 39 شخصا، وأصيب العشرات أيضا، فيما لا يزال المهاجم فارا.

ومن بين القتلى في الهجوم رجل أعمال أردني من أصل عراقي يدعى محمد الصراف، وآخر يملك مطعما في إحدى مناطق العاصمة عمان يدعى نورس عساف، وكلاهما كانا برفقة زوجتيهما وأصيبتا بالهجوم أيضا.

والصراف عضو في الهيئة الإدارية لمجلس الأعمال العراقي يمتلك مجموعة شركات المهدي (MG) في الأردن صاحبة الأنشطة التجارية في مجالات مختلفة.

وتقوم شركات الصراف بتنفيذ أهم المشاريع في المنطقة بشكل مباشر مع الوزارات او عن طريق مشاريع مشتركة مع شركاء دوليين.