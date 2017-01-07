مقتل سبعة بانفجارين داخل مطعم في مقديشو

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مقديشو – أسفر تفجير مزدوج تم تنفيذه عند مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة، محمد ضاهر إن “من بين قتلى الانفجار أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين”، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار الذي شهده مطعم “وايابي” بضاحية هودان في العاصمة مقديشو.

وقالت الحركة في رسالة بثتها عبر إذاعة الأندلس التابعة لها إنها “قتلت عشرة جنود حكوميين”. وتعطي الحركة دائماً أعداداً للضحايا أكبر مما تدلي بها الحكومة.

وتخوض الحركة صراعاً من أجل السيادة على الصومال وتشن خلاله دائماً هجمات دامية.