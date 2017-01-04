مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» في عملية «درع الفرات»

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دمشق – قتل 6 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في قصف واشتباكات ضمن عملية «درع الفرات» شمالي سوريا، فيما دمرت مقاتلات تركية 104 أهداف تابعة للتنظيم.

وأكد نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، أمس الإثنين، عزم بلاده على مواصلة عملياتها الخارجية ضد “داعش”.

وقال قورتولموش: إن هجوم إسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا يمثل “رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصا عملية درع الفرات” التي تشنها القوات التركية منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي ضد مسلحي تنظيم “داعش”، بمشاركة مقاتلي المعارضة المسلحة في الشمال السوري.

وأشار قورتولموش، إلى أن انجازات عملية “درع الفرات” تثير قلق المنظمات الإرهابية والقوى الواقفة وراءها، مشددا على أن تركيا ستواصل عملياتها الخارجية ضد الإرهاب، بخاصة عملية “درع الفرات” حتى يتم القضاء على التهديدات الإرهابية.