مقتل ضابط بالقوات العراقية في هجوم شرقي الموصل

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بغداد – قتل ضابط في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، إثر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مقراً عسكرياً، شرقي الموصل.

وقال النقيب في الجيش محمد الدليمي بحسب «الأناضول»، إن “انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف اليوم مقر اللواء 35 في حي النور المحرر شرقي الموصل”.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 6 جنود و9 مدنيين تواجدوا في المكان، فضلاً عن تدمير عدد من السيارات.

ووصف الدليمي حالات عدد من الجرحى من القوات الأمنية بأنها “خطرة” “حيث أصيبوا بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم”.

وأشار إلى أن “الوضع الأمني غير مستقر في النصف الشرقي المحرر من المدينة، وأن القوات بدأت تنادي بواسطة مبكرات الصوات على المواطنين بضرورة التزام منازلهم وعدم الخروج منها خشية شن التنظيم هجمات إرهابية أخرى”.

في هذه الأثناء، تمكنت قوات الشرطة من إحباط محاولة تسلل عدد من مسلحي “داعش” إلى شرقي الموصل، قادمين من غربي المدينة عند محاولتهم عبور دجلة على متن زورق.

وقال العميد مصطفى خطاب اللطيفي، في جهاز الشرطة المحلية

، إن “8 مسلحين يستقلون زورقا صغيرا حاولوا عبور نهر دجلة والتسلل إلى حي الضباط، لمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين، مستغلين انشغال أغلب القوات بتأمين المصلين والمساجد وزيارات المسؤولين إلى المناطق المحررة”.

وأوضح أن “قوات الفوج الأول في شرطة نينوى، المنتشرين على ضفاف النهر، رصدوا تحركاتهم، وبعد رفضهم الانصياع لأوامر الاستسلام، وإطلاقهم النار، ردت قوات الشرطة بالمثل، وأردوهم قتلى في الحال”.

وتابع: “المسلحون كانوا يحملون معهم 4 عبوات ناسفة محلية الصنع، وأسلحة رشاشة خفيفة، وصندوقي عتاد، وأسلحة بيضاء، وأجهزة اتصال، وخريطة بمناطق الجانب الشرقي للموصل، وكاميرا تصوير”.

بدوره، قال العميد جمعة خلف اللامي، مسؤول وحدة الرصد الجوي في قوات الرد السريع (التابعة لوزارة الداخلية) للأناضول، إن “فرق المتابعة الجوية رصدت حركة طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء حي النور شرقي الموصل، وبعد التأكد من هويتها، تبين أنها لداعش، وتحمل صاروخا متطورا”.

وأوضح أن “التنظيم كان يحاول بهذه الطائرة استهداف المصلين بعد تجمعهم لأداء فريضة صلاة الجمعة في مسجد الحي”.

وبين أنه “جرى إبلاغ قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالإحداثيات الخاصة بحركة الطائرة، وبالفعل أطلقت القوات النار عليها من أسلحتها الثقيلة وتمكنت من إسقاطها على الفور”.

وبات “داعش” يعتمد على طائرات مسيرة قادرة على حمل صواريخ في مهاجمة أفراد القوات الأمنية والمدنيين في شرقي الموصل، وإيقاع خسائر بين صفوفهم وإلحاق أضرر بممتلكاتهم.

يذكر أن العراق أعلن في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، استعادة كامل النصف الشرقي من الموصل بعد معارك عنيفة استمرت قرابة 100 يوم مع مسلحي التنظيم، فيما تستعد قواته لبدء مرحلة جديدة من القتال لاستعادة النصف الغربي من المدينة.