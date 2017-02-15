مقتل قيادات داعشية في قصف جوي بالموصل

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بغداد – أعلنت خلية الإعلام الحربي بالعراق، اليوم الأربعاء، مقتل قيادات بـ«داعش» بينهم ما يسمى «والي الموصل» بقصف جوي في ساحل الموصل الأيمن.

وبحسب «السومرية نيوز»، قالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية طيران التحالف الدولي يوجه ضربة جوية تسفر عن تدمير عجلة يستقلها قياديون في داعش ويقتل الإرهابي المدعو حقي إسماعيل عويد الملقب أبو أحمد والإرهابي المدعو أبو مها مسؤول استخبارات داعش في ولاية نينوى وذلك في منطقة السرجخانة بالجانب الأيمن بالموصل”.

وأضاف البيان أنه “بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية طيران التحالف الدولي يوجه ضربة جوية لمقر تجمع عصابات داعش الإرهابية تسفر عن قتل الإرهابي المدعو حمادي أحمد سماق المسؤول عن نقل الأموال والإرهابي المدعو حامد أحمد إبراهيم الملقب (ابو عوف المصلاوي) والي الموصل والإرهابي المدعو أبو خلدون، موضحاً أن الضربة تمت “في منطقة 17 تموز بالجانب الأيمن من الموصل”.