مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني بسوريا

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دمشق – أكدت مصادر عسكرية ميدانية فى المعارضة السورية مقتل قيادى بارز فى الحرس الثورى الإيرانى فى معارك مع المعارضة السورية بمدينة درعا جنوبى سوريا.

وقالت المصادر عسكرية بالمعارضة، فى تصريح خاص لقناة “سكاى نيوز” بالعربية الليلة، إن مصطفى زال نجاد من الحرس الثورى الإيرانى قد سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة فى حى المنشية فى مدينة درعا.

وقد حققت فصائل المعارضة مزيدا من التقدم فى الحى حيث سيطرت على أبنية جديدة كانت تتحصن بها قوات النظام السورى فى المنطقة.

وفى السياق ذاته، قال المجلس المحلى لدرعا إن المدينة باتت منكوبة نتيجة القصف المكثف الذى تشهده المدينة والريف نتيجة الخسائر التى تتلقاها القوات السورية.

وأكد المجلس أن أكثر من 2000 عائلة نزحت خلال اليومين الماضيين من مدينة درعا وريفها اتجهت إلى السهول قرب الحدود الأردنية وبعض مناطق الريفين الشرقى والغربي.