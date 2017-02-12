مقتل قيادي بارز من «طالبان» شرق أفغانستان

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كابول – قتل زعيم محلي من حركة طالبان إلى جانب العديد من المسلحين المحليين والأجانب بإقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الافغانية للانباء اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون أمنيون محليون بالإقليم، أن المسلحين قتلوا، خلال عمليات لمكافحة الارهاب بالمنطقة.

وقال قائد لواء “بامير” العشرين، الجنرال غلام حضرت كريمي “إن مولاوي نقيب الله من بين 11 مسلحاً قتلوا خلال العمليات”.

وأضاف كريمي أن 4 مسلحين أجانب من بين هؤلاء القتلى.

وتابع أن 14 مسلحا على الاقل أصيبوا خلال العمليات التي جرت في الاقليم في الساعات الـ24 الماضية.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الان.