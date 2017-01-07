مقتل قيادي بالمقاومة الشعبية اليمنية في تعز

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صنعاء – لقي القيادي في المقاومة الشعبية اليمنية سامح الحسني مصرعه في المعارك مع ميليشيات المتمردين في مدينة «ذباب» في محافظة «تعز».

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، عن الناطق الرسمى باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، قوله “إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة “تعز” وفي محافظة “صعدة“.

وأضاف أن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية “ذباب” بالكامل وتحرير جبال العمري، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في معسكر العمري.

وفي جبهة الوازعية، قال العميد مجلي إن القوات المسلحة حررت منطقتي المنصورة وكهبوب، كما تمكنت وحدات الجيش من تحرير جبل شرف العنين الاستراتيجي والسلسة الجبلية فيه، وتباب الصفراء والجبيرية والأقحف والمشبك في بلاد الوافي بمنطقة العنين. كما تم تحرير تبة الشابعة بمنطقة الصراهم.