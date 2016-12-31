مقتل قيادي داعشي وأحد مرافقيه شمال بعقوبة

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بغداد – أفاد مصدر أمني في محافظة ديالي، اليوم السبت، بمقتل قيادي بارز في تنظيم داعش، وأحد مرافقيه في كمين في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر، إن “قوة أمنية مشتركة نجحت، اليوم، من خلال نصب كمين نوعي على مقرب من ضفاف بحيرة حمرين (58كم شمال شرق بعقوبة)، بقتل قيادي بارز في تنظيم داعش يلقب بالملاح وأحد مرافقيه وتدمير زورقهما”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “أهمية القتيل تكمن في كونه المسؤول المباشر عن نقل الانتحاريين والمتفجرات بين ضفاف بحيرة حمرين لدعم خلايا داعش النائمة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي”.

وأكد المصدر، أن “مستوى أعمال العنف في بحيرة حمرين تقلص بنسبة 90% خلال 2016 بسبب التعاون الايجابي بين الحشد الشعبي والتشكيلات الأمنية المشاركة في خطة حماية البحيرة”.

وتعد بحيرة حمرين من المناطق التي شهدت في الأشهر الماضية حالة عدم الاستقرار بسبب نشاط الخلايا النائمة لتنظيم “داعش”.