مقتل وإصابة ١٩ شخصًا بانفجار سيارة مفخخة شرقي نينوى

رؤية

بغداد – أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بأن ١٩ شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة شرقي المحافظة.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر، إن تنظيم داعش فجر سيارة مفخخة في حي الوحدة شرقي نينوى، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة ١٤ آخرين بالسيارة التي استهدفت عوائل نازحة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجثث أخليت للطب العدلي والمصابين إلى مستشفيات قريبة للعلاج.

وتشهد المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل من قبضة داعش تقدم منقطع النظير للحملة العسكرية وفي كافة المحاور، أسفرت عن تحرير أحياء وقرى عديدة في الجانب الأيسر للموصل، فيما يستمر داعش باستهداف المدنيين وجعلهم دروعا بشرية.