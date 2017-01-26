مقتل وإصابة 140 من طالبان خلال عملية أمنية وسط أفغانستان

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كابول – قتل 60 على الأقل من عناصر طالبان وأصيب 80 آخرون، من بينهم بعض القادة سيئ السمعة، في عملية تطهير مستمرة على مشارف مدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان، وسط البلاد، طبقاً لما ذكره مسؤول اليوم الخميس.

ونقلت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، اليوم الخميس، عن القائم بأعمال قائد الشرطة، البريجادير جنرال رحمة الله صديقي، قوله أمام مؤتمر صحفي إن “عمليات تطهير تجري ضد المتمردين، في مناطق مختلفة من مدينة “تارينكوت”، وقتل حتى الآن 60 متمرداً وأصيب 80 آخرون”.

وأضاف أن “بعض القادة والمقاتلين الأجانب من بين الضحايا”، مؤكداً مقتل 7 من جنود الجيش الوطني الأفغاني و4 من رجال الشرطة، وأصيب 3 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني و2 من رجال الشرطة.

وساند المدنيون قوات الأمن خلال الهجوم، الذي وصفه قائد الشرطة بأنه ناجح.