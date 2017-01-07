مقتل وإصابة 21 شخصاً في حادث سير شرق الجزائر

رؤية

الجزائر – لقى تسعة أشخاص حتفهم، وجرح 12 آخرين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب بالطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة شرقي الجزائر.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مدير جهاز الدفاع المدني بولاية المسيلة المقدم معريش الزبير قوله: إن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحاً بالمكان المسمى شرماط ببلدة ولتام بدائرة بوسعادة، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأوضح أن حافلة لنقل الركاب قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة، وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين، انحرفت عن مسارها ثم انقلبت، مما تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة بوسعادة لتلقي العلاج.

وأقرت الجزائر مؤخراً قانوناً للسير يجرم سائقي حافلات الركاب الذين لا يلتزمون بالراحة القانونية، مما يتسبب في الغالب بحوادث دموية.