مقتل وإصابة 32 على الأقل في حادث سير بالمغرب

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الرباط – لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم حرقًا، وجُرح ما يقارب 22 آخرين، بينهم شخص في حالة خطر، بسبب اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في الطريق السيار قرب مدينة أكادير، جنوب المغرب.

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، واندلعت النيران في الحافلة التي كانت تقلّ عددًا من الركاب، وفيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة، نُقل الشخص المصاب بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة مراكش، عبر مروحية تابعة لوزارة الصحة، تؤكد وكالة الأنباء المحلية المغربية، بحسب شبكة «سي إن إن».

وأظهر مقطع فيديو لراديو بلوس المحلي، النيران وهي تلتهم حافلة الركاب، وتربط الحافلة بين مدينتي تارودانت والرباط، وهي تقوم برحلاتها ليلا، وقد وقعت الحادثة تحديدا في منطقة امسكروض.

وانتقلت والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير لمعاينة الجرحى، كما فتح الدرك الملكي تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.