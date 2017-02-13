مقتل 11 في اشتباكات بين الجيش وميليشيا بالكونغو

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كينشاسا – قال ناشط محلي إن 11 شخصًا على الأقل قتلوا بوسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، وذلك في اشتباكات بين الجيش وميليشيا موالية لقائد قتل في مواجهة مع الشرطة العام الماضي.

وقال جان رينيه تشيمانجا رئيس جماعة المجتمع المدني بإقليم كاساي سنترال إن أعمال العنف وقعت يوم الاثنين قرب بلدة تشيمبولو التي قتل فيها الجيش أكثر من 60 من مقاتلي الميليشيا أثناء اشتباكات يوم الجمعة.

وأضاف لـ”رويترز” “علمنا مجددا هذا الصباح أن (الميليشيا) هاجمت العسكريين الذين تصدوا لها.” لكنه لم يعرف كم من أفراد الميليشيا قتلوا ولا عدد القتلى بين الجنود.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين إقليميين أو عسكريين للتعقيب.

وقتل المئات تشرد عشرات الآلاف في اشتباكات مماثلة خلال الشهور القليلة الماضية. وقتلت الشرطة كاموينا نسابو قائد الميليشيا في أغسطس/آب بعدما تعهد بطرد كل قوات الأمن الحكومية من الإقليم.

ويقول محللون إن عنف الميليشيات في البلاد تفاقم بسبب عزوف الرئيس جوزيف كابيلا عن التنحي بعد انقضاء فترته الدستورية في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو إن نسابو ارتكب فظائع وجند أطفالا كما انتقدت الجيش أيضا بسبب ما وصفته بأنه استعمال غير متناسب للقوة مع مقاتلي الميليشيا الذين لا يحملون في العادة سوى أسلحة خفيفة.