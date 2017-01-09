مقتل 1231 شخصًا في قصف الحوثيين للأحياء بتعز خلال 2016

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صنعاء – أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، اليوم الاثنين، مقتل 1231 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين شخص، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بتعز خلال العام الماضي.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية عن الائتلاف قوله- فى تقرير أصدره اليوم- “إن أكثر من 4 آلاف منزل ومدرسة ومبان حكومية ومساجد ومرافق حيوية تم تدميرهم من قبل الميليشات الحوثية وصالح بسبب الصراع الدائرة بالمدينة”، وفقا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وأضاف التقرير أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة مازالت منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، مشيرا إلى أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت وهجرت قسرا من منازلها، فيما مازالت هناك أكثر من 300 ألف أسرة متضررة فى مديريات المحافظة، محذرا من مجاعة قد تؤدى إلى كارثة إنسانية فى تعز.