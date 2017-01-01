مقتل 13 مدنياً ومقاتلاً منذ بدء سريان الهدنة في سوريا

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دمشق – أكدت مصادر من المرصد السوري اليوم الأحد، أنه منذ سريان الهدنة الروسية – التركية التي بدأت ليل الخميس /الجمعة 30 ديسمبر، قُتل 13 مدنياً ومقاتلاً في سوريا.

وقال المرصد في بيان اليوم إن أربعة مدنيين قتلوا، في أطراف مدينة دوما وفي قصف لقوات النظام على ريف حلب الغربي.

وأشار المرصد إلى مقتل تسعة مقاتلين في غوطة دمشق الشرقية وريف دمشق ودرعا خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وحسب المرصد، نفذت طائرات حربية صباح اليوم عدة غارات على أماكن في منطقة إيكاردا وبلدة بنان الحص قريتي المنطار وكفركار بريف حلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

كذلك سقط عدد من الجرحى في قصف من قبل طائرات حربية استهدف صباح اليوم منطقة مطحنة تابعة لـ “الحكومة المؤقتة” ومنطقة قرب مدرسة تأوي نازحين في الأتارب إضافة لمحيط مدرسة في قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد إلى أن عدة انفجارات هزَّت عند منتصف ليل السبت/ الأحد، منطقة الكورنيش البحري في مدينة طرطوس، ناجمة عن تفجير آلية مفخخة وتفجير شخصين على الأقل لنفسيهما بأحزمة ناسفة قرب المقر القديم لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي، قتل على إثرها عنصران على الأقل من قوات النظام.

ولفت المرصد إلى مقتل اثنين من منفذي التفجيرات، ومعلومات عن سقوط مزيد من الخسائر البشرية جراء هذه التفجيرات.