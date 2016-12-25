مقتل 13 مسلحًا في قصف للجيش المصري بشمال سيناء

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القاهرة – قُتل 13 مسلحاً وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش على مواقع للمسلحين بمحافظة شمال سيناء.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن طائرات من طراز «أباتشي» تابعة للجيش شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع «جهاد أبوطبل» و«الدهيشة» جنوب مدينة العريش.

وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما «أجناد مصر» و«أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة أمير تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء».

ويستخدم الجيش مروحيات «الأباتشي»، ومقاتلات «إف 16»، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات، وفقا لـ«الأناضول».