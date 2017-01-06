مقتل 14 شخصًا في هجومين لداعش ببغداد

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بغداد- قالت الشرطة العراقية ومسعفون أن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا مساء أمس الخميس عندما انفجرت سيارتان ملغومتان فى بغداد فى هجومين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما مع تصاعد العنف فى أنحاء العاصمة فى وقت تحاول فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة طرد التنظيم من مدينة الموصل بشمال البلاد.

ووقع الهجوم الأول فى حى العبيدى بشرق بغداد خلال ساعات الذروة الصباحية وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين. وقال التنظيم المتشدد فى بيان نشر على الإنترنت أنه استهدف تجمعا للشيعة.

ووقع الانفجار الثانى فى حى باب المعظم بوسط بغداد قرب نقطة تفتيش أمنية وتسبب فى مقتل ثمانية أشخاص. ووضعت القنبلتان فى سيارتين متوقفتين ،حسبما ذكرت «رويترز».

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضى أرواح أكثر من 60 شخصا مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد المتشددين من مدينة الموصل.

وقال الفريق الأول الركن طالب شغاتى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الذى يقود الحملة على التنظيم بالموصل لرويترز يوم الأربعاء أن القوات العراقية استعادت نحو 70 فى المئة من شرق الموصل من أيدى مقاتلى داعش منذ أن بدأ الهجوم فى 17 أكتوبر.