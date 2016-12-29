مقتل 15 مدنيًا جراء غارات على الغوطة الشرقية قرب دمشق

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دمشق – قتل 15 مدنيًا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الخميس، جراء غارات شنتها طائرات مجهولة ومدفعيات تابعة لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق .

ووفقًا لوكالة الأنباء «السعودية»، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ” 15 مدنيًا على الأقل بينهم ستة أطفال قتلو جراء تصعيد القصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في الغوطة الشرقية من بينها مدن, دوما, وحرستا, وعربين, وزملكا, وسقبا”.

ويأتي ذلك في وقت تقترب روسيا وتركيا من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في كامل الاراضي السورية، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم.