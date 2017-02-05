مقتل 18 شخصًا في حريق صالة تدليك بالصين

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بكين – ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن حريقا نشب في قاعة للتدليك في شرق البلاد، اليوم الأحد، قتل 18 شخصا على الأقل وأصاب شخصين.

وقالت “وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا” إن الحريق اندلع بعد الظهر فى صالة لتدليك الأقدام فى تيانتاى فى إقليم تشجيانغ الساحلى شرق البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمى فى مدونته الرسمية أن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واندلاع الحرائق المميتة أمر شائع فى الصين التى تتسم فيها معايير السلامة بالتراخى وغالبا ما تكون مخارج الحريق فى المبانى مغلقة.