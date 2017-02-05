مقتل 23 «داعشيا» في قصف لطائرات عراقية بالموصل

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بغداد – قتل 23 من مقاتلي تنظيم داعش اليوم الأحد، في قصف شنته الطائرات العراقية على منطقة شمال غربي مدينة الموصل وعلى قرية بمحافظة نينوى (شمالاً)، حسبما أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن الوطني.

وبحسب «وكالة الأنباء الإسبانية»، ذكرت مديرية الاستخبارات والأمن الوطني في بيان لها اليوم، أن الطائرات العراقية تمكنت من تدمير معملين لتفخيخ السيارات ومقرين كان يوجد بهما مقاتلون أجانب وعراقيون.

واستهدفت الغارات منطقة الجمالية شمال غرب الموصل وقرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر، على مسافة 75 كلم من عاصمة نينوى، مما أسفر عن مقتل 23 عنصراً على الأقل من مقاتلي داعش.

وأضافت المديرية أن القوات الجوية العراقية مستمرة في دك أوكار ومواقع داعش وتحطيم الآلة الحربية للتنظيم الجهادي لشل قدراته القتالية وتدمير ما تبقى له من مقرات.

وكانت القوات العراقية قد بدأت في أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل من قبضة داعش، وتشهد الآن فترة من التوقف بعدما أتمت طرد مقاتلي التنظيم الجهادي من الشطر الشرقي من الموصل قبل نحو أسبوعين.