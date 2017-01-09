مقتل 25 داعشيًا في عملية انزال جوي شرقي سوريا

رؤية

دمشق – أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن 25 من عناصر تنظيم داعش قتلوا وأسر آخرون في عملية إنزال جوى رجح أنها للتحالف الدولي بين محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأوضح المرصد ـ حسبما أفادت قناة «سكاى نيوز» الإخبارية ، أنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة أن عملية الإنزال التى نفذتها 4 مروحيات جرت أمس فى منطقة الكبر الواقعة بالريف الغربى لدير الزور، والقريبة من منطقة معدان شرق الرقة.

وأشار المرصد ـ الذى يتخذ من لندن مقرا له ـ إلى أن العناصر التى انزلت من الطائرات استهدفت سيارة لداعش وقتلت جميع من كانوا على متنها، كما نصبت حواجز على الطريق بين الكبر ومحطة المياه القريبة منها ومناطق مجاورة.

وأضاف أن هذه العناصر هاجمت أيضا محطة المياه حيث جرى قتل وأسر عدد من مسلحى داعش، واصطحبت العناصر جثث “الدواعش” خلال مغادرتها المنطقة، موضحا أن من بين العناصر التى نفذت الإنزال من يتحدثون العربية، كما لم يتعرضوا للمدنيين الذين مروا فى المنطقة ساعة تنفيذ الإنزال.