مقتل 25 من الحوثيين وقوات صالح في شبوة

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صنعاء – أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 25 مسلحًا من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، وجرح العشرات في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة شبوة، (474 كم شرق العاصمة صنعاء).

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت المصادر إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجمات شنها رجال الجيش والمقاومة على مواقع “المليشيات” بمدريتي بيحان وعسيلان، لتحريرهما من قبضتهم.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على موقعي حيد بن عقيل والساق وجبلي السليم والعلم بمديرية عسيلان وأجزاء من منطقة الهجر بمديرية بيحان.

ويعد جبلا السليم والعلم من المواقع الاستراتيجية كونهما يسهمان في قطع خطوط الإمداد القادمة إلى مقاتلي الحوثيين وصالح في منطقة الصفراء شرق شبوة.

وأوضحت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً في صفوف الجيش والمقاومة وإصابة آخرين، في حين لا تزال المعارك مستمرة.

وأطلقت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمساندة مقاتلات التحالف العربي اليوم عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من المواقع الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح بشبوة.

وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على معظم محافظة شبوة النفطية بما فيها مدينة عتق، مركز المحافظة، في حين لا يزال الحوثيون يتواجدون في عدة مناطق بمديريتي عسيلان وبيحان.