مقتل 3 أشخاص في تفجير بمدينة حمص السورية

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دمشق – انفجرت عبوة ناسفة في ساحة حي الزهراء الموالي للنظام السوري في حمص، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب شخصان “جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها إرهابيون في ساحة حي الزهراء بمدينة حمص”.

صفحات موالية للنظام السوري أفادت أن المنطقة شهدت انتشارًا أمنيًا كثيفًا عقب التفجير، إضافة إلى مطالبة عناصر الأمن الأهالي بعدم التجمع.

وتعرض حي الزهراء إلى عدة تفجيرات العام الماضي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بالرغم من انتشار الحواجز الأمنية في الحي.

وتعرض الحي لأكبر تفجير، في شباط العام الماضي، عندما ضربت سيارتان مفخختان شارع الستين، أدتا إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

ويتهم مؤيدو النظام قوات الدفاع الوطني المساندة للقوات النظامية في حمص، بالمسؤولية عن الاختراقات والخلل الأمني داخل المدينة الخاضعة بمعظمها لسيطرة النظام السوري، باستثناء حي الوعر المحاصر الذي يشهد حاليًا قصفًا من قبل النظام.