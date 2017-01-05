مقتل 35 داعشيًا بينهم قائد كتيبة «دابق» غربي نينوى

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بغداد – كشف مصدر محلي في محافظة نينوى اليوم الخميس، أن قوات الحشد الشعبي قتلت 35 عنصراً من تنظيم داعش بينهم “قائد كتبية دابق” للاقتحامات بعد صد تعرض للتنظيم على أحد محاور قضاء تلعفر، فيما أشار إلى أن طيران الجيش العراقي نجح في تدمير معمل لتفخيخ السيارات وسط قضاء تلعفر غربي المحافظة.

وقال المصدر، إن “تنظيم داعش استقدم تعزيزات وهاجم أمس الأربعاء، أحد محاور قوات الحشد الشعبي بقضاء تلعفر (50كم غربي نينوى)”، مبيناً أن قوات الحشد نجحت في قتل 35 عنصراً وتدمير 4 مركبات استخدمها التنظيم لشن الهجوم، وفقاً لوكالة «السومرية العراقية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من بين القتلى مسؤول كتيبة دابق للاقتحمامات المدعو أبو قسورة الشامي وهو واحد من أبرز قادة التنظيم في ما يسمى ولاية دجلة وكان مسؤول التجنيد والانتحاريين”، مشيراً إلى أن داعش يحاول من خلال هذه الهجمات إعاقة تقدم القوات المشتركة ومنها الحشد الشعبي لتحرير قضاء تلعفر غريب المحافظة.

ويذكر أن ميليشيا الحشد الشعبي تمكنت من تحرير مطار تلعفر غربي نينوى من قبضة تنظيم داعش بالكامل، فيما أكد المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدي، أن المطار هدف مهم وسيكون نقطة انطلاق نحو مركز القضاء، وأشار إلى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يتواجد بين تلعفر والبعاج على الحدود السورية.