مقتل 4 من بينهم زعيم من طالبان بأفغانستان

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كابول – قتل زعيم بحركة طالبان، بالإضافة إلى 3 عناصر آخرين من الحركة، خلال عملية جرت في إقليم “ننجارهار” شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وذكر مسؤولو أمن محليون أن الزعيم بحركة طالبان، قتل خلال عملية جرت في منطقة “أشين” المضطربة، التي كانت معقلاً في السابق لأنصار تنظيم داعش، وأضاف المسؤولون أن العملية أجريت من قبل القوات الخاصة أمس الجمعة، كما تم مصادرة العديد من الأسلحة، إلى جانب متفجرات، خلال المداهمة.

وتابع المسؤولون أنه تم اعتقال زعيم آخر من طالبان، خلال عملية منفصلة، أجريت في منطقة “باتي كوت” بإقليم “ننجارهار”، وذكر المسؤولون أن زعيم طالبان، اعتقل أيضاًً خلال مداهمة نفذتها القوات الخاصة الليلة الماضية.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، فيما يتعلق بالتقرير حتى الآن.