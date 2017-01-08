مقتل 45 مسلحا في عمليات مشتركة ضد الإرهاب بأفغانستان

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كابول – أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن شنت 23 عملية مشتركة ضد الإرهاب، في الساعات الـ24 الماضية، لتطهير بعض المناطق من المسلحين، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

وجرت العمليات في أقاليم ننجارهار وكابيسا ولاجمان وباروان ولوجار وغزني وقندهار وأوروزجان وهلمند ونمروز وهيرات وساري بول وفارياب وباداخشان وباجلان وقندوز، حسبما أفادت وكالة الأنباء «الألمانية».

ونتيجة لذلك، قتل 45 متشددا مسلحا وأصيب 32 آخرين.

وخلال تلك العمليات أيضا، عثرت الشرطة الوطنية الافغانية على ذخائر خفيفة وثقيلة وقامت بمصادرتها.