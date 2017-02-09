مقتل 5 دواعش جراء هجومين في تكريت

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بغداد – أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، أن “حصيلة هجومين شنهما تنظيم داعش شمال وشرق تكريت الليلة الماضية، كانت مقتل خمسة من عناصر داعش ورجل شرطة عراقي، وإصابة تسعة آخرين بجروح”.

وقال المصدر إن “خمسة من عناصر داعش وشرطي عراقي قتلوا في هجومين متزامنين شنهما التنظيم شمال وشرق تكريت، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح من مختلف القطعات العراقية”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأوضح أن “عناصر التنظيم انسحبوا صباح اليوم بعد وصول تعزيزات وتدخل طيران الجيش العراقي الذي أدى إلى إحراق عجلة وتدمير رشاش أحادي”.

وكان المصدر ذكر أن “تنظيم داعش شن هجومين متزامنين قبل منتصف الليلة من محورين جنوبي وشمالي واستهدف حقل عجيل النفطي(40 كم شرقي تكريت)، فيما استهدف الهجوم الثاني قضاء الشرقاط (110 كم شمالي تكريت)”.