مقتل 5 من قادة داعش بينهم مساعد «البغدادي»

رؤية
بغداد – أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن مقتل خمسة من قياديي “داعش”، بينهم معاون أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم في ضربة للقوة الجوية العراقية في الموصل.
وقالت المديرية -في بيانها- إن طائرات القوة الجوية العراقية، وجهت ضربة جوية في منطقة الإصلاح الزراعي في الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة.
وأضاف البيان: “من بين القتلى عبد الواحد خضير ساير الجوعان (أبولؤي) معاون أبي بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبدالكريم خضير ساير الجوعان (أبوحربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية”.
(وكالات)