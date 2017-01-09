مقتل 5 من قادة داعش بينهم مساعد «البغدادي»

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بغداد – أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن مقتل خمسة من قياديي “داعش”، بينهم معاون ‏أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم في ضربة للقوة الجوية العراقية في ‏الموصل.

وقالت المديرية -في بيانها- إن طائرات القوة الجوية العراقية، وجهت ضربة جوية في منطقة ‏الإصلاح الزراعي في الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان: “من بين القتلى عبد الواحد خضير ساير الجوعان (أبولؤي) معاون أبي بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، و‏عبدالكريم خضير ساير الجوعان (أبوحربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية”.

(وكالات)