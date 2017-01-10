مقتل 7 أشخاص وإصابة 6 في تفجير انتحاري جنوب أفغانستان

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كابول – قال رئيس شرطة إقليم هلمند الأفغاني أقا نور كينتوز، اليوم الثلاثاء، إن انتحاريا فجر نفسه في منزل كان يقام به احتفال، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 6 آخرين في مدينة لاشكارجه، عاصمة الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء «الألمانية»، أنه لم يعرف بعد من يمتلك المنزل الواقع في مدينة لاشكارجه.

وقال عمر زواك الناطق باسم حاكم الإقليم، إن المنزل يخص أحد كبار شيوخ القبائل، ويقع بالقرب من منشآه تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية.

ولكن الصحافي الأفغاني بلال سرواري، قال إن المنزل يمتلكه حاكم تابع لجماعة منشقة عن حركة طالبان، في حين قال مصدر داخل مجلس إقليم هلمند إن القوات المحلية التي تساندها وكالة الاستخبارات في حربها ضد حركة طالبان تمتلك المنزل.

وأضاف زواك أن شخصا واحدا قتل وأصيب تسعة آخرون في الحادث.

ولم تعلن حركة طالبان أو أي جماعة أخرى مسؤوليتها عن التفجير.