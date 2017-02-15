مقتل 7 من «الجيش الحر» في هجوم انتحاري لـ«داعش»

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دمشق – قتل سبعة أفراد من “الجيش السوري الحر” اليوم الأربعاء، في مدينة الباب شمالي سوريا، خلال محاولة عناصر من تنظيم داعش شن هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة عسكرية مؤقتة للجيش التركي، حسبما أعلنت وكالة «الأناضول» التركية.

وجاء في بيان للجيش التركي أن أفراد الجيش السوري الحر، الذي يحارب إلى جوار قوات تركيا بشمال سوريا، عثروا على سيارة مفخخة لداعش، قرب القاعدة العسكرية التركية وفتحوا النيران عليها.

وشارك عشرة أعضاء على الأقل من التنظيم الإرهابي في محاولة الهجوم، وفجر اثنان منهما نفسيهما مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد من الجيش السوري الحر.

ومن ناحية أخرى، أصيب ثلاثة جنود أتراك إثر انقلاب مركبة عسكرية كانوا على متنها خلال العمليات الجارية في مدينة الباب.

وكانت تركيا قد أطلقت في أغسطس الماضي عملية “درع الفرات” العسكرية من أجل طرد مسلحي داعش والمليشيات الكردية من منطقة شمال سوريا.

ومنذ انطلاق هذه العملية العسكرية قبل 176 يوماً، قتل أكثر من 60 جندياً تركياً وسقط عشرات المصابين.