مقتل 90 شخصاً على الأقل خلال اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في الكونغو

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كينشاسا – قتل 90 شخصاً على الأقل أثناء اشتباكات على مدار يومين بين ميليشيا كاموينا نسابو وقوات الأمن في وسط الكونغو، حسبما أفادت هيئة الصليب الأحمر المحلية يوم الأحد.

واشتبك المتمردون مع الجنود يومي الخميس والجمعة في بلدة تشيمبولو بإقليم كاساي، وفقاً لما قاله مسؤول بالصليب الأحمر من تشيمبولو.

وأشارت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو إلى أن حصيلة القتلى بلغت نحو 50 شخصاً حتى مساء الجمعة.

وذكرت البعثة أنها تخشى من “ارتكاب أعمال وحشية من جانب ميليشيا كاموينا نسابو، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين”.

وأضافت أنها قلقة بالمثل من “استخدام غير متناسب للقوة” من جانب الجيش رداً على المتمردين.

ويندلع العنف على نحو متفرق منذ أن قتل زعيم ميليشيا كاموينا نسابو على يد الشرطة في أغسطس الماضي، بينما يحاول المتمردون الانتقام لمقتله.

وتقاتل تلك الميليشيا ضد ما تصفه بـ”هيمنة سياسية غير عادلة” في إقليم كاساي، وفقا لـ«24».