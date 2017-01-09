«مقرب من بوتين» على لائحة العقوبات الأميركية

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واشنطن – فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على محقق جنائي روسي كبير مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وشخصين يشتبه في أنهما قاما بتسميم المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق ألكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006.

وأعلنت وزارتا المالية والخارجية الأميركيتان أن كلا من ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية، وأندري لوغوفوي وديمتري كوفتون أضيفت أسماؤهم إلى “قائمة ماغنيتسكي”، نسبة إلى تشريع أميركي يعود إلى ديسمبر 2012 ويجيز تجميد أصول ومصالح مسؤولين روس في الولايات المتحدة، تتهمهم واشنطن بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وفي كل عام تحيل الإدارة الأميركية إلى الكونغرس نسخة محدثة من القائمة، في مناسبة تثير سنويا توترا بين موسكو وواشنطن.

وسيرغي ماغنيتسكي محام مالي روسي أصبح رمزا لمكافحة الفساد في روسيا، بعدما اعتقل في عام 2008 إثر كشفه عمليات فساد بقيمة 5.4 مليارات روبل (نحو 130 مليون يورو) ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية، كما قال.

وتوفي ماغنيتسكي الذي وجه إليه المسؤولون أنفسهم تهمة التهرب من الضرائب، في سجن بموسكو عام 2009، عن عمر 37 عاما، بعد 11 شهرا من الاعتقال المؤقت، وفي يوليو 2013 اتهمته محكمة في موسكو بالتهرب من الضرائب.

وتسببت قضية ماغنيتسكي بتوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن، حيث أصدرت السلطات الأميركية في ديسمبر 2012 قانونا يمنع كل شخص ضالع في وفاة المحامي أو في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة.

وردت روسيا في الشهر نفسه بتبني قانون ينص خصوصا على منع أميركيين ومواطنين أجانب آخرين من دخول روسيا، فضلا عن قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أميركيين.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة المالية الأميركية أنها أضافت 7 أشخاص إلى قائمة سوداء لمكافحة الإرهاب، هم 5 من روسيا ولبناني و إيراني.

وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضاف الرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض، وفقا لـ«سكاي نيوز».