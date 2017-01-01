مقطع فيديو مسرب يكشف إهانة جيش ميانمار ضد الروهينجا

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نايبيداو – كشفت وكالة أنباء “أراكان”، عن مقطع فيديو مسرّب تم تصويره من قبل جندي عبر هاتف محمول، يُظهر عدداً من أفراد الجيش في دولة ميانمار، وهم يعتدون بالضرب والإهانة على مدنيين عزّل من عرقية الروهينجا، وذلك بطريقة مهينة تضمّنت الضرب بالعصا والركل بالأرجل، فضلاً عن كيل الشتائم والسباب، بحسب ما أفاد مدير الوكالة في ترجمته للحوار الدائر في المقطع.

وقالت الوكالة التي تتخذ من “مكة المكرمة” مقراً لها، إن المقطع وثيقة دامغة للتقارير التي ظلت تؤكد استخدام الجيش الحكومي القوة المفرطة ضد المدنيين من الروهينغا في إقليم أراكان، حيث إنه يدحض تكذيب حكومة ميانمار لهذه الممارسات، وأشارت الوكالة إلى أن ما ظهر في هذا المقطع ما هو إلا جزء يسير مما تمارسه الحكومة من قتل واضطهاد وتهجير واعتقال، بحسب شهادات فارين من القتل.

والروهينجا أقلية مسلمة يقطنون غرب دولة بورما (ميانمار حالياً) ويقدر عددهم بمليون نسمة، ويصنّفون بحسب الأمم المتحدة، بأنهم من أكثر الشعوب اضطهاداً في العالم، حيث جردتهم الدولة من جنسياتهم في عام 1982، وبحسب تقارير منظمة العفو الدولية، فإن مسلمي الروهينجا لا يزالون يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الحكومة الميانمارية.

وأظهر المقطع الذي استمر دقيقة و15 ثانية، قيام جنود مدججين بالسلاح بتجميع عدد من المدنيين من الروهينجا، في مكان واحد وإجبارهم على وضعية النظر للأسفل مع وضع أيديهم خلف رقبتهم، فيما كان جنود آخرون يقومون بالاعتداء على أحد المدنيين بطريقة تعسفية، تضمنت الضرب بالعصا والركل بالأرجل، في حين كان جندي يقوم بتصوير المشهد بطريقة “سيلفي” من دون اكتراث.

وأوضح صلاح عبد الشكور، مدير وكالة أراكان، أن الاعتداء تم في مدينة منغدو شمال غربي إقليم أراكان، حيث يمارس جنود حكومة ميانمار هذه الانتهاكات ضد المدنيين العزل من عرقية الروهينغا بشكل دوري، بغرض تهجيرهم وإرهابهم، فضلاً عن عمليات الاغتصاب التي تحدث للنساء من قبل الجنود، بعد تفريع القرى والبلدات من الرجال، بحسب شهادات من الفارين من هذه الانتهاكات.

وقال صلاح عبدالشكور، إن هذه الانتهاكات تتم في ظل تعتيم إعلامي داخلي، وغياب حضور إعلامي خارجي، وهو ما كان السبب في إنشاء وكالة أنباء أراكان بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى تقديم تغطيات إعلامية مستمرة لتوثيق الانتهاكات والفظاعات التي تطال أقلية الروهنيغا القاطنين بولاية أراكان غرب بورما، بهدف تحريك الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لتسليط الضوء على القضية.