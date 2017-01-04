رؤية
ملخص كتاب “أجهزة استخبارات أوروبا فى مواجهة خلايا داعش.. ترهل أجهزة استخبارات أوروبا”
تأليف – جاسم محمد
عرض – أحمد الباز
- يعتمد تنظيم داعش دائماً على موضوع تسريب الوثائق لإشغال استخبارات الخصم بهدف تنفيذ عملياتها فى مناطق أخرى، وإنهاك حالة الخصم ايضاَ بإطالة حالة الإنذار والتأهب
- لكن وفى كل الاحوال يجب التعامل مع الوثيقة المسربة ومصدرها بأنها وثيقة حقيقية وعدم إهمالها.
- عندما ترتفع حالات الإعدام والاعتقالات داخل التنظيمات المتطرفة ، فإن قيادة التنظيم تهدف من وراء ذلك الى إجراء خطوة استباقية واحترازية لتجنب الخيانة .
- يعانى جهاز الاستخبارات الفرنسية من ثغرات فى مواجهة الإرهاب ، وربما يعود ذلك الى القرارات السياسية غير المدروسة التى تعود للعام 2008 ، حيث تعاملت هذة الأجهزة مع الخطر الإرهابى من ضمن استراتيجية غير مخابراتية وإنما عسكرية وميزانية محددة، بالإضافة التى التركيبة السياسية المعقدة، لذلك هناك نداءات فى الحكومة والجمعية الوطنية بضرورة إيجاد مجمع استخباراتى واحد تقع مسؤوليته تحت اشراف الداخلية.
- يعتبر مركز مكافحة الارهاب GTAZ فى برلين، غرفة عمليات الى ما يقارب أربعين وكالة أمن مختلفة من الدولة الاتحادية ومن مجالس الولايات والاستخبارات الخارجية، ودائرة مكافحة التجسس العسكرى.
- تعمل ألمانيا على إيجاد غرفة عمليات لتبادل المعلومات من خلال اجتماع دورى ينعقد فى مركز مكافحة الإرهاب فى برلين لتقديم النقاشات والمعلومات مباشرة كمحاولة لتجنب الكثير من البيروقراطية.
- إن أكثر ما استفادت به ألمانيا من العمليات مؤخراً هو التعرف على ثغرات الشنغن والعمل على سدها.
- الحكومة البلجيكية تدفع ثمن تراخى أجهزتها أمام التطرف وتتحمل الحكومة القصور فى سياسة دمج الاجانب، والعمل على متابعة المعلومات من داخل بلجيكا التى أكدت على أن أحياء فيرفير ومولينبليك تحولتا الى حواضن للايديولوجيا المتطرفة.
- التقارير الاستخباراتية تشير الى أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من الدول التى تستضيف محركات إنترنيت عملاقة للجماعات الإرهابية، وقد يعود ذلك الى مفهوم أمنى هو أن تدع هذه الجماعات تنشط أمام أعينها.
- ذكرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية أن وكالة المخابرات الأمريكية طلبت تعاون مع المخابرات الخارجية الألمانية للتعاون معها فى تجنيد نزلاء فى السجون الألمانية لزرعهم داخل تنظيم القاعدة لكن المحكمة الدستورية رفضت.
- لم تعلن إدارة البيت الأبيض أى معلومات أو معطيات عن البغدادى رغم اعلان الاستخبارات العراقية، ويعود تحفظ الولايات المتحدة الى عدم الاعلان يرجح بانها كانت متورطة بتجنيد البغدادى ضمن سياستها بتفريخ الارهابيين داخل معتقلاتها.
- التنظيمات المتطرفة تستعين دائماً بخبرات رجال أمن واستخبارات منشقين عن الانظمة، فتنظيم داعش استعان بالبعثيين، واسامة بن لادن مثلا استعان بسيف الدولة العدل.
- اتبعت دول أوروبا سياسات مختلفة بعضها عن الأخر بطريقة استقبال العائدين من مسرح القتال الى أوروبا وهى متفاوتة، حيث قررت بريطانيا عدم استقبال العائدين، قررت الدانمارك استقبالهم وتركهم يعيشون فى المجتمع ودفع الاعانات لهم حيث تعتقد ان السجون ستكون مفرخة ، بينما قدمت لهم ألمانيا برامج تأهيل… هذه الاختلافات فى التعامل إنما تتسبب فى اختلالات استخباراتية، وتعدد المدارس الاستخباراتية يعنى أن أوروبا تعيش فجوة مابين قدراتها الحقيقية وحجم التهديد.
- فى حال نجحت عمليات تجفيف منابع تمويل داعش فسيكون هناك انخفاض فى معدلات تجنيد المقاتلين، وستنخفض العمليات العسكرية، وسيتم اعتماد حالات خطف الأجانب، وارتفاع حالات الاتجار بالبشر، والانشقاقات الداخلية من الصف الثانى…. يمكن القول أن تنظيم داعش الأن فى وضع الدفاع.
- تكمن الثغرة الأمنية فى ألمانيا، عند دوائر اللجوء والهجرة، التى تبدأ من نقطة استقبال اللاجئين، حيث لا يتم إجراء تحقيقات جنائية مع متقدمى اللجوء إلا بعد فترة سنة كحد أدنى.
- غير تنظيم داعش استراتيجيته بترك الجماعات المتطرفة الناشطة فى أوروبا كونها تحت المراقبة والشبهات واتجه نحو الأفراد الذين لا يوجد لديهم ارتباطات اسلاموية، ولم يكونوا تحت مراقبة الاستخبارات خصوصا الشباب الذين يعانون من الاكتئاب والأمراض النفسية وأصحاب السوابق.
- سعت أوروبا الى مواجهة التهديد القادم من البحر، خصوصا اسبانيا وايطاليا، لكن أى تنسيق أمنى معلوماتى لا يمكن أن يكتب له النجاح دون وجود حكومات أو أنظمة سياسية مستقرة، وهذا غائب فى معظم قضايا المنطقة.
- ان الترابط الحدودى الموجود بين المغرب الاسلامى وغرب افريقيا سهل انتقال العديد من افراد التنظيمات المتطرفة الى افريقيا والانخراط فى بوكو حرام.
- من المفترض أن يكون الدور الاستخباراتى الفرنسى فى نيجيريا أكثر قوة من بريطانيا والولايات المتحدة كونها تمتلك قاعدة عسكرية فى تشاد.
- فى حال اعتماد دول أوروبا على تركيا بشكل كبير بشأن وقف تدفق اللاجئين فإن سقف مطالب تركيا سيرتفع ولن تتوقف تركيا عن الابتزاز، سواء مالياً او سواء بخصوص اتفاق الشنغن، كما ستسعى الى تغيير مواقف بعض من دول أوروبا بخصوص حزب العمال الكردستانى مثل المانيا.
- لن يكون أمام دول الاتحاد الأوروبى من خيار بديل سوى التحول الى اتفاق يقوم على مسك الحدود الخارجية والداخلية وتكثيف نقاط المراقبة والسيطرة على الحدود اليونانية وكذلك طريق البلقان.
- يعتبر بحر إيجة النقطة الفاصلة مابين تركيا واليونان ثغرة فى حدود الاتحاد الأوروبى، وما يتم العمل عليه حالياً هو تعزيز تواجد القطع الحربية للاتحاد من خلال تسيير السفن والمراقبة المستمرة.
- الخطر سيظل قائم عبر تركيا بسبب قيام الحكومة التركية بتسييس قضية اللاجئين.
- من المتوقع أن ترتفع شعبية اليمين المتطرف بشكل زائد والمشككين فى الاتحاد الاوروبى .
- اتفقت دول الاتحاد الأوروبى وبمصادقة مجلس الأمن على تسيير سفن حربية على السواحل الليبيبة على غرار مايجرى الأن فى بحر ايجة ويدعم من دول الناتو ووكالة فرونتيكس لحماية الحدود.
- الحكومة الألمانية تدرك جيداً مخاطر اليمين المتطرف والذى لا يقل خطورة عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، وهذا مايصعد حجم التحدى للأجهزة الاستخباراتية الالمانية.
- استهداف رؤوس داعش فى العراق والموصل هو استراتيجية أميركية جديدة قديمة وهذا يعنى أن مشهد العمليات ضد داعش يتجه نحو مزيد من العمليات النخبوية.
- إن وجود بيعات فى مناطق جغرافية بعيدة عن معاقل داعش لا يعنى أن هذه الجماعات متمكنة وتمثل بالفعل تنظيماً واسعاً، ولا تمثل سوى حالة رمزية أكثر مايكون له تأثير تنظيمى أو نشاط عسكرى.
- يحاول تنظيم داعش القفز على الخلافات الاثنية والدينية فى الهند مستغلاً أعمال العنف التى شهدتها ولاية جوجارات غرب الهند وفى كشمير وتدمير الهندوس لمسجد بابرى عام 1992 .
- من المحتمل أن يتحرك التنظيم باتجاه العمالة الهندية المقيمة فى دول الخليج، لغرض التجنيد لصالحه، مستغلاً شبكة علاقاتهم الشخصية.
- تعتبر الاستخبارات التركية واحدة من استخبارات المراقبة أكثر من كونها استخبارات مداهمة.
- يملك تنظيم داعش فى الاستخبارات التركية شكبة عملاء تنتشر فى تركيا وفى الداخل السورى ودول الجوار.
- ترتبط تركيا بعلاقات مباشرى مع قيادات داعش: جماعة مجلس الشورى، المجلس العسكرى، المجلس الشرعى.
- جماعة الايغور هى شعوب من أصول تركية ويشكلون واحدة من 65 عرقية فى الصين، ويتركزون فى تركستان الشرقية ذاتية الحكم والتى تعادل 1/6 من مساحة الصين، ويتواجدون ايضا فى بعض مناطق جنوب ووسط الصين ويعتنقون الاسلام، حيث ينشط داخل الحزب التركستانى فى الصين اعداد من المسلمين.
- تدعم تركيا الحركة الايغورية لدواقع قومية ، حيث وجهت الصين لتركيا العديد من الاتهامات بهذا الشأن بشأن تسهيل سفرهم الى سوريا والانضمام لداعش. كما شهدت العديد من المدن التركية تظاهرات للتضامن مع الايغور، فى حين تعهدت تركيا بترك أبوايها مفتوحة أمام الايغور الفارين من الصين.
- كانت لجنة الرقابة فى البرلمان الألمانى قد دعت الى الكشف عن معلومات بشأن الأنشطة التى تقوم بها الاستخبارات التركية فى ألمانيا أغسطس 2016.
- وفقاً لتقارير استخباراتية المانية ، فإن شبهة الاستخبارات التركية ونشاط تجسسها الخارجى فى ألمانيا ، جزء منه يتخذ من الاتحاد الاسلامى التركى للشؤون الدينية فى المانيا وفرع حزب العدالة والتنمية فى المانيا واجهات لأنشطتها.
- يشكل الأكراد فى المانيا هاجس لتركيا، فهم أكبر تجمع كردى فى ألمانيا ، حيث يوجد تواجد واسع لحزب العمال.
- تشهد العلاقات الألمانية التركية تدهوراً سريعاً، على مستوى سياسى واستخباراتى ، حتى فى مجال الدفاع داخل الناتوحيث سبق أن قامت ألمانيا بسحب بطاريات باتريوت من تركيا عام 2015 وتنظر بسحب طائرات الاستطلاع من قاعدة انجرليك.