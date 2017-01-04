ملكة السويد: أعيش مع أشباح القصر.. وهي ودودة جدا

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ستوكهولم – أكدت ملكة السويد سيلفيا، أن مقر إقامتها في قصر دروتنينغهولم قرب ستوكهولم مسكون بـ”أشباح ودودة جداً”، على ما ورد في مقتطفات بثتها المحطة التلفزيونية العامة الثلاثاء.

وقالت الملكة (73 عاماً): “ثمة أصدقاء صغار أشباح، هم ودودون للغاية، لكن في بعض الأحيان تشعرون أنكم لستم بمفردكم تماماً”.

وأوضحت الملكة سيلفيا المولودة لرجل أعمال الماني وأم برازيلية: “الأمر مثير فعلاً، لكن لا يسبب ذلك أي خوف”.

كذلك فإن شقيقة الملك الأميرة كريستينا تشاطرها الرأي في شأن قصر دروتنينغهولم مقر الملك كارل السادس غوستاف والملكة سيلفيا، المشيد في القرن السابع عشر على جزيرة لوفون، والمدرج في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقالت الأميرة في الوثائقي عينه الذي يبث بالكامل الخميس: “ثمة طاقة كبيرة في هذا المنزل، سيكون من الغريب ألا تأخذ شكل أشباح”.

ويؤكد أكثرية السكان في السويد أنهم “ملحدون عن قناعة”، والشعب السويدي لا يعرف عموماً باعتقاده بالخرافات على رغم وجود شائعات أخرى تسري في شأن قصور مسكونة بالأشباح.