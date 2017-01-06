ملك إِِسبانيا: لن ندخر جهدًا في مكافحة الإرهاب

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مدريد – طالب ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الجمعة، بـ”عدم إدخار جهد” في مكافحة آفة الإرهاب الذي اعتبره “عدواً للإنسانية”.

وجاءت تصريحات العاهل الإسباني ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الملوك المجوس، الذي يتم الاحتفال به في الخامس والسادس من يناير/كانون الثاني من كل عام، في القصر الملكي بالعاصمة مدريد.

وأبرز الملك أن قوات الجيش والشرطة في بلاده لديهم أفضل الوسائل لمواجهة الإرهاب الذي اعتبره “أكبر خطر يهدد الأمن العالمي” الآن؛ وفقا لوكالة «إفي».

وأكد “لا ينبغي أن ندخر جهداً لمكافحة هذه الآفة التي تهدد مجتمعنا وتحقر من قيمنا الديمقراطية وتمثل عدو للإنسانية”.

وأشار الملك فيليبي السادس إلى أن عمل قوات الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات في بلاده “يؤتي ثماره” في إسبانيا، لذلك دعا إلى مواصلة العمل الجيد.